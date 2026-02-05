Olimpiadi Ghali | Alla cerimonia non potrò cantare l' inno l' arabo era di troppo È tutto un gran teatro

Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social. Il rapper ha scritto che non potrà cantare l'inno, perché l'arabo era di troppo. Ha definito tutto un grande teatro, lasciando intendere che l'evento potrebbe essere più spettacolo che vera competizione. La sua presa di posizione ha già fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Ghali non è nuovo alle polemiche. A Sanremo, due anni fa, aveva scelto il palco dell’Ariston per denunciare apertamente il massacro a Gaza, gridando «Stop al genocidio». Un intervento che aveva acceso reazioni politiche immediate. Nel post, costruito come una lettera indirizzata «A tutti», Ghali scandisce una serie di frasi che iniziano con «Lo so». Parla di voci che vengono accettate e corrette, di limiti invisibili che diventano improvvisamente chiari. Rivendica di sapere perché è stato invitato e perché, in passato, non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia. Racconta di una poesia sulla pace che «poteva contenere più di una lingua» e di una lingua, «quella araba», che all’ultimo sarebbe diventata «di troppo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Olimpiadi, Ghali: «Alla cerimonia non potrò cantare l'inno, l'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro» Approfondimenti su Olimpiadi Ghali Giochi invernali, Ghali: “Alla cerimonia non potrò cantare l’inno. E non c’era spazio per la lingua araba” Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, Ghali ha annunciato di non poter cantare l’inno. Ghali fa polemica per la cerimonia di Milano Cortina, "tutto un gran teatro, non ho più potuto cantare l'inno" Ghali si sfoga dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Ghali Argomenti discussi: Perché Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi divide la politica; Olimpiadi Milano Cortina, polemica per Ghali alla cerimonia di apertura. Lega all'attacco; Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Ghali alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi: dalla Lega al Ministro Abodi tutti contro di lui (anche se lui non ha ancora detto nulla...). Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia d’apertura: da Ghali a Mariah CareyTanti gli ospiti attesi alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: da Laura Pausini a Tom Cruise, passando per Ghali. donnaglamour.it Ghali contro la cerimonia delle Olimpiadi: Non posso cantare l'Inno d'Italia né esprimere un mio pensieroL'affondo del cantante milanese alla vigilia della cerimonia. La sua presenza aveva scatenato polemiche per la sua posizione pro Gaza ... milanotoday.it È la vigilia dell’apertura dei Giochi. Il solo annuncio della sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina ha scatenato le reazioni di una parte politica che governa l’Italia. Ma Ghali, a cui è stato intimato di non esprimere alcuni “pensieri” sul palco della Cerimon facebook Felice che ci sia Ghali, quanto avrei voluto che ci fosse anche Mahmood alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali (e non si sa nemmeno quando porterà la torcia) #mahmood #Olimpiadi #milanocortina #tedoforo x.com

