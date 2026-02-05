olimpiadi invernali domani la cerimonia di apertura

Domani a San Siro si accende la fiaccola olimpica, dando il via alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La cerimonia di apertura si svolge in un’atmosfera di festa, con gli atleti pronti a scendere in campo. La città si prepara a vivere uno dei momenti più attesi di questa edizione.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nella fase iniziale. Arriva a Milano la fiaccola olimpica e domani sarà inaugurazione a San Siro. Olimpiadi invernali, l’inaugurazione a San Siro. L’inaugurazione delle Olimpiadi invernali a San Siro è uno degli eventi più attesi dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Sarà un momento storico per lo stadio “Giuseppe Meazza”, che per l’occasione si trasformerà nel palcoscenico della Cerimonia di apertura. McMorris, tremendo incidente: come sta. Grande preoccupazione a Livigno per le condizioni di Mark McMorris, la leggenda canadese dello snowboard finita in ospedale dopo una brutta caduta durante gli allenamenti di Big Air. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Milano si prepara a vivere una delle giornate più attese dello sport internazionale.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

