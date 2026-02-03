Olimpiadi invernali 2026 quali gare saranno in diretta tv su Rai2 | il calendario

Dopo anni di polemiche e polemiche, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare. La Rai trasmetterà in diretta alcune delle gare più importanti, mentre l’Italia si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo. La manifestazione si avvicina e l’interesse cresce, tra aspettative e polemiche sul percorso che ha portato fin qui.

Dopo anni di preparativi e le troppe polemiche inevitabili nel nostro paese, i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina stanno per iniziare, attirando l’attenzione del mondo sull’Italia. Con gli atleti ormai quasi tutti arrivati nei villaggi olimpici, l’attesa per le gare è alle stelle, sia per i fortunati che potranno assistere di persona che per chi si dovrà accontentare di seguire le Olimpiadi dal divano. Per diciotto giorni, dal 4 al 22 febbraio, i migliori atleti in sedici sport si contenderanno le 116 medaglie in palio nella 25a edizione dei giochi invernali. Con così tanti eventi concentrati in poco più di due settimane, navigare il denso calendario olimpico non sarà semplice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

