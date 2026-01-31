Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026 tutte le star che si esibiscono

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si è svolta questa sera tra fuochi d’artificio e musica. Le star si sono esibite sul palco, mentre la piazza era piena di tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale dei giochi, che si terranno tra pochi mesi e attireranno molti spettatori, anche tra chi di solito non segue le discipline invernali.

Il fermento per l’arrivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si fa sempre più intenso. L’evento sportivo che a febbraio catalizzerà gran parte dell’attenzione (e del palinsesto tv) è pronto ad attirare tifosi, appassionati di sport e anche chi, almeno per una volta, sceglierà di avvicinarsi alle discipline invernali per sostenere i campioni e le campionesse azzurre. Tra i grandi appuntamenti che ruotano attorno ai Giochi, non poteva mancare la tradizionale cerimonia di apertura che, quest’anno, promette di essere uno show a tutti gli effetti, grazie a una lineup di ospiti nazionali e internazionali molto attesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapere

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina, ci sarà anche Matilda De Angelis: tutti i numeri del grande evento; Come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Cerimonia d'apertura Olimpiadi: maxischermo dietro il Castello, ma si cercano altri luoghi (come per la Prima Diffusa).

cerimonia d apertura delleLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapereVenerdì 6 febbraio lo show a San Siro: diretta Rai, parata degli atleti e accensione della fiamma. Ecco orari e informazioni ... quotidiano.net

cerimonia d apertura delleDa Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere una costellazione di star internazionali e italiane: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Snoop Dogg e Tom Cruise saranno alcuni dei protago ... vanityfair.it

