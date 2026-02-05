Dopo 20 anni, le Olimpiadi invernali tornano in Italia. Si potranno seguire in TV sui canali RAI e in streaming gratuito su RaiPlay, oppure pagando con piattaforme come HBO Max e discovery. La manifestazione si svolgerà a Milano e Cortina, e sarà una delle più seguite degli ultimi tempi.

Ecco come seguire tutte le Olimpiadi Invernali 2026: dai canali RAI in chiaro allo streaming gratuito su RaiPlay e le piattaforme a pagamento come HBO Max e discovery Dopo 20 anni dall'ultima volta (che era stata a Torino nel 2006), con Milano Cortina 2026 le Olimpiadi invernali tornano in Italia. Un calendario fittissimo di gare, che si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige, dal 6 al 22 febbraio, con 16 discipline olimpiche coinvolte e sportivi provenienti da ogni parte del mondo. Senza precedenti la copertura mediatica messa in piedi per l'evento. Per il pubblico italiano sarà possibile seguire le gare sia sulla TV in chiaro, sia in streaming, e da qui in poi capiremo nei dettaglio come. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Olimpiadi Invernali 2026: dove vederle in TV e streaming

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, coprendo un’area di circa 22 mila km².

Ecco il calendario degli eventi sportivi invernali dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, con orari, modalità di visione in TV e streaming.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il Villaggio Olimpico di Milano a meno di 100 giorni dai Giochi: le camere, la mensa, ecco come sarà

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026

Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: programma e dove vedere la danza su ghiaccio; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: dove vederle, cerimonia d'apertura, calendario gare; La guida completa alle Olimpiadi invernali 2026, tutto quello che c'è da sapere sui giochi di Milano-Cortina.

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: dove vederle, cerimonia d’apertura, calendario gareOlimpiadi Milano Cortina 2026: sarà un grande show. Ecco programma della cerimonia d'apertura, sedi, calendario delle gare da medaglia ... iconmagazine.it

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e a che ora vederlaQuando e dove seguire la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario ufficiale, sede principale a San Siro e tutte le opzioni per vederla in tv e streaming ... skuola.net

Cominciano con un breve blackout le Olimpiadi invernali a Cortina. L’incidente tecnico è avvenuto al Cortina Curling Olympic Stadium durante le prime partite del torneo misto di curling, in programma già oggi, quando sono iniziate le gare del round robin dei facebook

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il Presidente Mattarella al villaggio olimpico a Milano saluta gli atleti italiani x.com