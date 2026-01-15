Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, coprendo un’area di circa 22 mila km². Per seguire l’evento in diretta, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi ufficiali e utilizzare le piattaforme di streaming autorizzate. In questa guida trovi tutte le informazioni su come vedere le gare in modo semplice e affidabile.

Stanno per scattare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, XXV edizione dei Giochi invernali. Saranno le più diffuse della storia, in quanto coinvolgeranno località di tre regioni per un’area complessiva di circa 22 mila chilometri quadrati. In programma 116 gare da medaglia per un totale di 16 discipline differenti, dallo sci alpino al pattinaggio, passando per l’hockey, il curling e il bob. Per la prima volta da Sochi 2014, il pubblico europeo potrà gustarsi tutte le sfide senza dover fare le ore piccole, resesi necessarie per seguire le ultime due edizioni a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, quando bisognò puntare la sveglia nel cuore della notte per gustarsi la diretta e non dover ricorrere alle repliche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Olimpiadi 2026, dove vederle in tv e in streaming in diretta

Leggi anche: Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming

Leggi anche: F1 GP Qatar, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Olimpiadi Invernali 2026: orari e dove vederle in TV e streaming; 30 giorni a Milano-Cortina: il calendario completo; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; I film che dovete assolutamente (ri) vedere per prepararvi al meglio alle Olimpiadi invernali 2026.

Sci alpino, programma gare Zauchensee (con Sofia Goggia) e Adelboden: gli orari e dove vederle in diretta tv - Gli uomini sono impegnati in un gigante e uno slalom sulla leggendaria Kuonisbergli, le donne in Austria per le discipline veloci ... today.it