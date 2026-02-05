Mattarella pranzo con gli atleti al Villaggio olimpico e una giacca col suo nome in regalo |  Dallo sport un messaggio di pace

Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico. Dopo il pranzo, ha ricevuto in regalo una giacca con il suo nome. La sua visita si inserisce in un momento importante, con l’obiettivo di portare un messaggio di pace attraverso lo sport. La giornata si è conclusa con una cena con i Capi di Stato, in un clima di festa e collaborazione.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il Villaggio Olimpico di Milano, dopo la visita istituzionale della mattinata. Mattarella ha visto da vicino la struttura di via Lorenzini accolto dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.

Mattarella ha pranzato con gli atleti al Villaggio olimpico, parlando di sport come messaggio di pace.

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

