Olimpiadi di Milano-Cortina | le location delle gare

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e le location delle gare sono già pronte. A Milano, l’Arena Santa Giulia ospiterà le partite di hockey su ghiaccio, mentre al Forum di Assago ci saranno le gare di short track. La Milano Ice Skating Arena di Rho sarà il palcoscenico del pattinaggio di figura e altre competizioni di velocità. Le strutture sono state preparate per accogliere atleti e pubblico, e tutto sembra pronto per l’evento che coinvolgerà tutta la regione.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

