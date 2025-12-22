olimpiadi milano cortina 2026 le location delle gare

Tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia si appresta a ospitare la nuova edizione dei Giochi invernali, che scatteranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro e che saranno i più diffusi di sempre. Coinvolte infatti diverse località di Lombardia, Veneto e Trentino Aldo-Adige che copriranno un’area di circa 22 mila chilometri quadrati. Ecco nel dettaglio le sedi per ciascuna disciplina, dallo sci alpino fino all’hockey su ghiaccio e al pattinaggio di velocità. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva per l’Italia dalla Rai e, in streaming, da RaiPlay e Discovery+. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

