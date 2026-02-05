Questa mattina Milano si riempie di personaggi famosi che partecipano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Tra i nomi noti ci sono Chivu, Buonfiglio, Cracco e Mahmood, che sfileranno portando il fuoco olimpico nelle strade della città. Alcuni hanno già annunciato il percorso, altri restano ancora un’incognita. La gente si prepara a vedere una sfilata di vip e atleti, mentre l’atmosfera si scalda in attesa dell’inizio ufficiale.

Milano, 5 febbraio – Di alcuni sono noti i nomi, di altri anche il percorso che faranno. Per altri ancora vige l’incertezza. Di certo però numerosi vip dello sport e dello spettacolo svolgeranno il ruolo di tedofori oggi 5 febbraio (dalle ore 14.31) per la penultima tappa, che si terrà nel capoluogo lombardo, del viaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi: la fiamma è a Milano. La diretta della giornata a cinque cerchi Gli sportivi. Da mercoledì 12 su Sky Sport "Flavia a New York, 10 anni dopo" Per quanto riguarda i volti noti dello sport, in ordine di apparizione, il primo a portare la torcia sarà Simone Barlaam il nuotatore paralimpico italiano, vincitore di quattro ori tra 50 metri stile libero, 100 metri farfalla e staffetta 4x100 stile ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, nonché ventitré volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, da Chivu e Buonfiglio fino a Cracco e Mahmood: ecco i tedofori vip che sfileranno a Milano oggi 5 febbraio

Approfondimenti su Olimpiadi Tedofori

Il 24 gennaio, Udine sarà protagonista dell’arrivo della Fiamma olimpica, un momento importante che suscita grande interesse.

Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Tedofori

Argomenti discussi: L'Olimpiade si accende: la fiaccola a Milano. Pausini, l'inno e tutti i segreti della cerimonia d'apertura; La torcia olimpica entra in Lombardia. Tortu, Chivu, Ibra tra gli ultimi tedofori; Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse; Chi saranno i tedofori che porteranno la fiamma per le vie di Milano.

Olimpiadi, da Chivu e Buonfiglio fino a Cracco e Mahmood: ecco i tedofori vip che sfileranno a Milano oggi 5 febbraioMilano, 5 febbraio – Di alcuni sono noti i nomi, di altri anche il percorso che faranno. Per altri ancora vige l’incertezz ... ilgiorno.it

Tra spettacolo, musica e cucinaPer quanto riguarda il mondo dello spettacolo la prima tedofora sul suolo meneghino dovrebbe essere la cantant ... ilgiorno.it

L’Inter è la prima semifinalista, che ha acquisito il passaggio eliminando il Torino in campo neutro (a Monza in quanto San Siro è “occupato” per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026) 2-1. Chivu se l’è cavata risparmiando molti dei su facebook