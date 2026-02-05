Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming delle prove di discesa maschile e femminile

Man mano che si avvicinano le prove di discesa maschile e femminile a Milano Cortina 2026, cresce l’attesa tra gli appassionati di sport invernali. Le gare di velocità sono pronte a regalare emozioni intense e momenti da vivere davanti alla tv o in streaming. Gli orari delle prove sono stati già annunciati, e molti si preparano a seguire le qualifiche e le finali con entusiasmo.

Con l'avvicinarsi delle prove di velocità ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il fascino della discesa torna al centro dell'attenzione. Le gare saranno disputate su tracciati emblematici, con orari fissi alle 11:30 e sedi distinte per le categorie, in un'edizione che privilegia la varietà delle piste e una programmazione serrata. La prova maschile della discesa si svolge sulla Stelvio di Bormio, con la cornice di un impianto storico adaptato alle esigenze del 2026. Parallelamente, la competizione femminile è assegnata all'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, confermando una gestione dinamica del programma velocità a Cinque Cerchi.

