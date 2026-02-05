Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano. Durante la visita, ha firmato il murale della tregua e si è seduto a pranzare con gli atleti, stringendo mani e scambiando qualche parola con loro. La visita è durata poche ore, ma ha lasciato un segno tra chi lavora e vive nel complesso.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita al Villaggio olimpico di Milano, dove ha firmato il murale della tregua e ha pranzato con gli atleti. «La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie, ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto voi stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri. È una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà», ha detto il capo dello Stato, che in serata parteciperà alla cena di gala con la presidente del Cio Kirsty Coventry e i vertici degli altri Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La visita di Mattarella al Villaggio olimpico in 10 foto

