Olimpiadi 2026 la torcia verso Milano | il passaggio a San Donato con la tedofora Lodovica Comello

La torcia olimpica ha fatto tappa in diverse città intorno a Milano, passando anche da San Donato Milanese. La tedofora Lodovica Comello ha portato il fuoco attraverso Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate e Pioltello, prima di arrivare a destinazione. La corsa continua verso i Giochi di Milano-Cortina 2026.

La torcia olimpica è passata da Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. Qui alle porte di Milano, la fiamma portata dalla tedofora Lodovica Comello, ha percorso la Via Emilia senza proteste, per proseguire verso il Villaggio Olimpico di via Lorenzini. Poi la sfildata in città fino all' arrivo in piazza Duomo alle 19:30, dove la fiamma olimpica viene accesa per sancire il via ufficiale dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

