Milano-Cortina 2026 il passaggio della torcia olimpica a Venezia

Da lapresse.it 23 gen 2026

A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini. L’evento segna un momento importante nella celebrazione degli eventi che uniranno diverse città italiane, sottolineando il valore dello sport e della condivisione culturale nel nostro Paese.

Continua il viaggio della fiamma olimpica a due settimane dal via dei Giochi di Milano-Cortina. La torcia è arrivata a Venezia dopo aver attraversato Mestre tra la folla. La torcia olimpica era partita da Roma lo scorso 6 dicembre: Milano la destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

