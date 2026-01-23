Milano-Cortina 2026 il passaggio della torcia olimpica a Venezia
A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini. L’evento segna un momento importante nella celebrazione degli eventi che uniranno diverse città italiane, sottolineando il valore dello sport e della condivisione culturale nel nostro Paese.
Continua il viaggio della fiamma olimpica a due settimane dal via dei Giochi di Milano-Cortina. La torcia è arrivata a Venezia dopo aver attraversato Mestre tra la folla. La torcia olimpica era partita da Roma lo scorso 6 dicembre: Milano la destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano-Cortina 2026, a Cervia il passaggio della Fiamma OlimpicaOggi a Cervia si è svolto il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, un momento significativo che anticipa i prossimi Giochi.
Leggi anche: Milano Cortina 2026, svelato il percorso della Torcia Olimpica: il 6 dicembre l’arrivo a Roma
Staffetta olimpica a Roma: il passaggio della Torcia in via della Conciliazione
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sulla mini stazione di Tirano il peso dei Giochi; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo.
Milano Cortina 2026, il programma completo: date, sedi e calendario delle gare olimpicheLe date dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il calendario delle gare, le sedi e i 116 eventi da medaglia ... quifinanza.it
Milano-Cortina 2026, alle Olimpiadi c'è anche Uber. Il piano per gli spostamenti dei visitatoriMancano ormai poche settimane alla Cerimonia di apertura e con oltre 1,5 milioni di visitatori attesi, la sfida per gestire la mobilità di turisti, atleti e staff richiederà uno sforzo extra da parte ... corriere.it
Luca Zaia. Henny Arve · Olympic Games. Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 illumina Venezia. Tra l’entusiasmo della folla, la fiamma ha fatto il suo ingresso trionfale questa sera in piazza San Marco, avvolta dall’energia e dall’orgoglio di - facebook.com facebook
@mokidegennaro carrying the Flame in Bassano del Grappa #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.