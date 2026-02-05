Il passaggio della torcia olimpica a San Donato Milanese

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina a San Donato Milanese per vedere la torcia olimpica. È stato un momento di festa, con molti che hanno aspettato l’arrivo della fiamma prima che proseguisse il suo viaggio verso Milano. La strada si è riempita di entusiasmo e di applausi, mentre la torcia passava tra le mani dei portatori.

Erano in centinaia ad accogliere a San Donato Milanese nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, la torcia olimpica, tappa finale prima del suo arrivo a Milano. Ad accoglierla c'erano il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri, la dirigente dell'Eni Grazia Fimiani e il campione di basket Joseph Naklé, fondatore della prima squadra di pallacanestro Lgbtqia+.

