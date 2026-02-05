La protesta di Peta a Milano contro l’uso di piume negli eventi olimpici del 2026. Un gruppo di attivisti si è radunato in piazza del Duomo, chiedendo di bandire ogni forma di sfruttamento animale. Con cartelli e slogan, hanno ricordato che le piume non sono accessori innocenti, ma parti di animali uccisi appositamente per decorare vestiti e cappelli. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media, mentre i portavoce di Peta hanno ribadito che “meglio nudi che ind

(LaPresse) “ Meglio nudi che indossare piume è un messaggio chiaro. Non ci sono scuse per indossare le piume che appartengono solo ed esclusivamente agli animali”. È questo il senso della protesta andata in scena questa mattina in piazza Duomo a margine degli allestimenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, come spiega Patrizia Re, portavoce di Peta (People for the ethical treatment of animals). “Noi vogliamo ricordare a tutti che esistono, c’è una buona notizia, tutti possono indossare i capi invernali, sportivi, per la montagna, per la città, di alta qualità, alla moda, optando per le alternative cruelty free, cioè l’imbottitura e quelle sintetiche ma altamente performanti e vegane e quindi lasciando praticamente le piume agli animali perché loro le hanno bisogno per vivere e noi no”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, la protesta di Peta in piazza del Duomo a Milano: "Meglio nudi che indossare piume"

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026, a Milano le forze dell'ordine hanno effettuato uno sgombero di piazza del Duomo, in conformità all'ordinanza che limita l'accesso a un massimo di 4.

Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Milano, portando sul palco di Piazza Duomo alcuni dei più grandi talenti italiani.

