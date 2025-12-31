Capodanno 2026 a Milano le forze dell' ordine sgombrano piazza del Duomo

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026, a Milano le forze dell’ordine hanno effettuato uno sgombero di piazza del Duomo, in conformità all’ordinanza che limita l’accesso a un massimo di 4.000 persone. La misura, decisa dal comitato di ordine e sicurezza, mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le celebrazioni.

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, a Milano le forze dell'ordine sgomberano piazza Duomo in base all'ordinanza che prevede l'ingresso contingentato a non più di 4000 persone deciso dal comitato di ordine e sicurezza.

