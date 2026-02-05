Olimpiadi 2026 cresce l' attesa a Milano | giornalisti atleti e tifosi affollano piazza del Duomo

A Milano si respira già aria di attesa per le Olimpiadi invernali del 2026. Giornalisti, atleti e tifosi si sono radunati in piazza del Duomo, creando un via vai di persone che aspettano solo il via ufficiale dell’evento. La città si prepara a diventare protagonista di una grande manifestazione sportiva, con Milano al centro dell’attenzione e Cortina pronta ad ospitare alcune gare.

Cresce l'attesa a Milano per il via ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026 che vedranno il capoluogo lombardo sede principale con Cortina delle gare a 5 cerchi. Piazza del Duomo inizia a riempirsi di tifosi, atleti e giornalisti stranieri pronti per l'inizio dell'evento. Il 6 febbraio la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro.

