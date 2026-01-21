Maltempo le riunioni del Centro coordinamento soccorsi | il punto sull' emergenza

La prefettura di Reggio Calabria coordina le attività di emergenza in collaborazione con sindaci, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Città metropolitana e Protezione civile, monitorando costantemente l’evolversi dell’ondata di maltempo. Le riunioni del Centro coordinamento soccorsi consentono di pianificare interventi e garantire la sicurezza della popolazione nella provincia reggina. Un’attenta gestione dell’emergenza è essenziale per affrontare le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

In prefettura monitoraggio costante della situazione nel Reggino per un esame congiunto nei territori dei vari Comuni e degli interventi in atto Si sono tenute diverse riunioni del Centro coordinamento soccorsi-Ccs, attivo da lunedì 19 gennaio, per un esame congiunto della situazione nei territori dei vari Comuni e degli interventi in atto. Le forti mareggiate e le intense piogge hanno comportato ingenti danni ai litorali di numerosi centri del versante ionico, rendendo necessario in alcuni casi il trasferimento delle persone dalle abitazioni più esposte. Rimane ancora sospesa la circolazione dei treni tra Melito e Crotone, a causa delle forti mareggiate che hanno interessato il tracciato ferroviario che corre lungo la costa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, proseguono le operazioni del centro coordinamento soccorsi: il punto sull'emergenzaIl centro coordinamento soccorsi presso la Prefettura di Messina continua a monitorare e gestire le operazioni in risposta all’emergenza causata dal maltempo.

Nuova emergenza viabilità per il maltempo, chiude anche la SS 185: il punto su tutte le criticità nel MessineseA causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la viabilità nella provincia di Messina si è aggravata.

