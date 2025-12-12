Ore 14 arriva lo stop | Milo Infante si ferma il motivo

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il programma di approfondimento sulla cronaca nera

News Tv. Cosa è successo a Ore 14? L’atteso appuntamento con il programma di approfondimento sulla cronaca nera, condotto da Milo Infante, è clamorosamente saltato oggi, venerdì 12 dicembre 2025, lasciando migliaia di telespettatori sintonizzati su Rai 2 in totale sorpresa. Molti attendevano con ansia gli sviluppi sul delitto di Garlasco, tema caldo della puntata di ieri sera, ma hanno trovato un palinsesto inaspettatamente stravolto. La fascia oraria del primo pomeriggio, ormai consacrata ai misteri e all’analisi giornalistica, si è svuotata, aprendo un vuoto informativo che ha subito generato interrogativi. Tvzap.it

Ore 14 Sera, stop improvviso: Milo Infante fermato dalla Rai, perché non va in onda

Ore 14 Sera, stop improvviso: Milo Infante fermato dalla Rai, perché non va in onda - Il talk di Rai 2 salta la puntata di domani per far posto al tennis mondiale: per gli aggiornamenti su Garlasco il pubblico dovrà attendere. libero.it

Milo Infante, scontro con Azzurra Barbuto a Ore 14: «Adesso basta». Cosa è successo? - È stato un pomeriggio turbolento quello andato in onda ieri su Rai 2, durante la puntata di Ore 14. ilmessaggero.it

Svolta nei negoziati, dalla Germania arriva la notizia: sarà revocato lo stop alle endotermiche nel 2035 x.com

Stop alla noia in pausa pranzo. Il MercoReloò arriva con un menù tutto nuovo: leggero, gustoso e perfetto per ricaricare le energie. Mercoledì chiama, Reloò risponde. Via Carlo Piaggia 385 – Lucca #Reloò #MercoReloò #PausaPranzo #MenuDellaSettim - facebook.com facebook