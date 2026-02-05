Oggi è il Nutella Day | un libro da collezione celebra la crema Ferrero come icona senza tempo

Oggi si celebra il Nutella Day, la giornata mondiale dedicata alla famosa crema Ferrero. In tutta Italia, migliaia di appassionati condividono ricette e ricordi sui social. Nel frattempo, arriva in libreria un volume speciale in edizione limitata firmato Assouline, dedicato alla Nutella come icona senza tempo. La crema spalmabile continua a essere molto più di un semplice alimento: è diventata un vero fenomeno culturale globale.

Oggi si celebra il World Nutella® Day, arrivato alla sua ventesima edizione.

Oggi si celebra il Nutella Day, la giornata dedicata alla famosa crema alle nocciole.

