Oggi è il Nutella Day | un libro da collezione celebra la crema Ferrero come icona senza tempo
Oggi si celebra il Nutella Day, la giornata mondiale dedicata alla famosa crema Ferrero. In tutta Italia, migliaia di appassionati condividono ricette e ricordi sui social. Nel frattempo, arriva in libreria un volume speciale in edizione limitata firmato Assouline, dedicato alla Nutella come icona senza tempo. La crema spalmabile continua a essere molto più di un semplice alimento: è diventata un vero fenomeno culturale globale.
Per la Giornata mondiale dedicata a Nutella migliaia di fan condividono storie e ricette sui social. Esce un volume in edizione limitata firmato Assouline Nutella non è solo una crema spalmabile, ma un vero e proprio fenomeno culturale globale. Amata in oltre 170 Paesi, capace di attraversare generazioni e confini, oggi viene celebrata con un volume da collezione che ne racconta la storia, il successo e l'impatto simbolico.
World Nutella® day 2026, un volume da collezione la celebra come icona culturale
Oggi si celebra il World Nutella® Day, arrivato alla sua ventesima edizione.
Oggi è il Nutella Day, la storia della crema alle nocciole che ha conquistato il mondo
Oggi si celebra il Nutella Day, la giornata dedicata alla famosa crema alle nocciole.
