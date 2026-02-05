Oggi è il Nutella Day la storia della crema alle nocciole che ha conquistato il mondo
Oggi si celebra il Nutella Day, la giornata dedicata alla famosa crema alle nocciole. È uno dei prodotti italiani più conosciuti al mondo e questa data serve a ricordare quanto la Nutella sia diventata un simbolo della nostra cultura gastronomica. In tutto il pianeta, i fan si preparano a festeggiare con ricette, ricordi e momenti di dolcezza.
Si tratta di uno dei prodotti associati all’ Italia più noti in tutto il mondo. Oggi, 5 febbraio, si celebra il World Nutella Day, la giornata internazionale dedicata alla celebre crema spalmabile. Com’è nata la storia di Nutella? Ecco quando e come si è trasformata nel tempo. Come nasce Nutella: dalle origini nel dopoguerra al nome attuale. La storia di Nutella inizia nel secondo dopoguerra, in Piemonte, in un contesto di scarsità e razionamento. Nel 1946, Ferrero lancia la Pasta Giandujot, un impasto solido a base di nocciole, zucchero e una piccola quantità di cacao, pensato per supplire alla mancanza di cioccolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Nutella Day
Come la NUTELLA ha creato un impero! La vera Storia della famiglia FERRERO
