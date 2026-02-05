Oggi 5 febbraio Sant’Agata | giovane e bella martire tra tante torture e prodigi

Oggi a Catania si celebra la festa di Sant’Agata, la patrona della città. La sua storia di giovane martire dei primi secoli, sottoposta a torture terribili, è ancora molto viva tra i cittadini. Durante le celebrazioni, si ricordano le sue sofferenze e i miracoli che, secondo la tradizione, si sono verificati intorno alla sua figura. La città si prepara a rendere omaggio alla santa con processioni e momenti di preghiera.

Patrona di Catania, Sant’Agata è molto popolare e venerata. Fu una giovane martire dei primi secoli che subì atroci torture accompagnate da vari eventi prodigiosi. La Chiesa oggi 5 febbraio venera sant’Agata, la giovane martire nata e morta a Catania, città che da sempre la venera e di cui è la patrona. La sua vita fu nel III secolo sotto le terribili persecuzioni ai cristiani. Anche questa bella e giovane ragazza ne subì le torture fino al martirio. Era nata intorno al 235 nella città siciliana da una famiglia nobile e ricca con il nome di Agata che dal greco significa “buona”. La fede cristiana le fu trasmessa in casa e già all’età di 15 anni prese la decisione di consacrarsi interamente al Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

