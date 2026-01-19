La ricchezza del mondo in mano a 3mila paperoni | la metà del mondo resta in povertà
Nel 2025, il patrimonio dei miliardari ha raggiunto livelli record, mentre metà della popolazione mondiale vive in condizioni di povertà. Il rapporto Oxfam evidenzia come la concentrazione di ricchezza tra poche persone possa minare i principi fondamentali della democrazia e dell’equità sociale. Un’analisi che invita a riflettere sulle disuguaglianze crescenti e sulle sfide per garantire un futuro più giusto e sostenibile.
Mentre il patrimonio dei miliardari tocca vette storiche nel 2025, il rapporto Oxfam lancia l’allarme sul collasso della democrazia nei. Mentre il patrimonio dei miliardari tocca vette storiche nel 2025, il rapporto Oxfam lancia l’allarme sul collasso della democrazia nei paesi più poveri L’economia globale presenta oggi un volto profondamente diviso che vede una concentrazione di potere finanziario senza alcun precedente nella storia delle civiltà moderne. Il recente rapporto presentato da Oxfam durante il Forum economico di Davos svela come appena tremila individui controllino un patrimonio di 18. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Il nuovo missile di Putin e la lezione del film A House of Dynamite: la fine del mondo può sfuggire di mano
Leggi anche: Rimodellare la ricchezza digitale: come gli asset del mondo reale (RWA) e la blockchain stanno inaugurando una nuova era di investimenti di valore, guidata da DLMining
Rapporto Oxfam, ricchezza record per 3.000 paperoni mentre la metà del mondo è in povertà - 000 paperoni mentre la metà del mondo è in povertà ... tg24.sky.it
Pur facendo parte della Lega, e considerando il movimento “il mondo al contrario” una ricchezza per il Carroccio, il generale Vannacci non versa il contributo come gli altri iscritti, sostenendo che si tratta di un versamento volontario. #Report stasera dalle 20.3 x.com
La libertà è l’unica vera ricchezza. Niente orari e niente hotel affollati, solo tu e l'orizzonte. Senti l'aria frizzante sul viso Questo è il mondo Zipvana, un’esperienza che va ben oltre il semplice noleggio. Siamo il punto di riferimento per chi osa. Amici pronti a sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.