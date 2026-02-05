Nuovo raid in una chiesa il colpo consumato in piena notte

Nella notte, i ladri sono entrati nella chiesa di Piazza Annunziata ad Angri e hanno portato via oggetti di valore. È il secondo furto in poche settimane nella zona, e le forze dell’ordine stanno già indagando sui responsabili. La comunità locale è preoccupata e chiede maggiore sicurezza.

Ancora furti nell'Agro nocerino sarnese. Questa volta la banda di ladri ha agito ad Angri, all'interno della chiesa di Piazza Annunziata. Sfruttando la notte, i malviventi sono riusciti a introdursi all'interno della struttura, portando via diversi oggetti. Da quantificare il danno.

