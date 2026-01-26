Nella notte, nel quartiere Pastena a Salerno, si è verificato un tentativo di furto presso una gioielleria. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona, ancora una volta interessata da atti criminosi. Restano in corso indagini per accertare i dettagli dell’accaduto e garantire maggiori misure di protezione alle attività commerciali del quartiere.

Torna alta l’attenzione sul fronte sicurezza a Salerno. Durante la notte si è verificato un nuovo episodio criminoso nel quartiere Pastena, dove una gioielleria è finita nel mirino dei ladri. I malviventi avrebbero raggiunto l’esercizio commerciale passando da un locale adiacente, dopo aver aperto un varco in una parete. Una volta all’interno, hanno portato a termine il furto, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatto valore della refurtiva e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pastena, nuovo colpo nella notte: presa di mira una gioielleria

Furto notturno dei malviventi: presa di mira una gioielleriaNella frazione di Nocelleto, nel comune di Carinola, si è verificato un furto notturno presso una gioielleria in via IV Novembre.

Leggi anche: La via di Como sempre al buio, un'auto presa di mira nella notte: “Qui i ladri agiscono indisturbati”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fugge dai domiciliari e ruba le sigarette al B-Est: arrestato; Salerno, furto in una gioielleria a Pastena.

Salerno, colpo della banda del buco in gioielleria a PastenaLadri in azione nella notte in piazza Caduti di Brescia: entrano da un’agenzia immobiliare, sfondano il muro e razziano i preziosi. Bottino da quantificare, indagano i carabinieri. Salerno – Nuovo col ... cronachedellacampania.it

Ryanair, '300 nuovi aerei ma dove andranno dipende dall'addizionale'. Pastena: 'il mercato è globale, l'assenza della tassa può fare la differenza' #ANSA x.com

Open Day Salerno, sede di Pastena - facebook.com facebook