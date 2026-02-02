Nuovo colpo della banda degli alimentari a un Eurospin Tentato raid anche in lavanderia

I ladri hanno tentato di svaligiare un negozio Eurospin a Lecce, ma sono stati messi in fuga dall’intervento delle forze dell’ordine. La notte si è trasformata in un inseguimento tra le strade del basso Salento, mentre i vigilantes dell’Alma Roma hanno affrontato un tentativo di furto anche in una lavanderia nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati carabinieri e guardie giurate, che hanno impedito ai malviventi di portare a termine il colpo.

Ugento e Castromediano nel mirino dei malviventi. Dal discount i ladri riescono a fuggire con il bottino. Nella frazione di Cavallino, invece, fallita un'intrusione grazie alla prontezza della vigilanza LECCE – È stata una notte di intenso lavoro per i carabinieri e le guardie giurate dell'istituto di vigilanza Alma Roma, impegnati in due distinti interventi che hanno interessato il basso Salento e l'hinterland leccese. Tra tentativi di furto e inseguimenti coordinati, il bilancio è di un uomo fermato per accertamenti e un colpo messo a segno in un supermercato. Tutto ha avuto inizio poco prima delle 2 di notte a Ugento.

