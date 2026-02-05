Nuovo ospedale incontro al comune di Giugliano | disponibilità ad ampliare progetto

Questa mattina al Comune di Giugliano si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i dirigenti dell’Asl Napoli 2 Nord. Al centro della riunione c’è stata la possibilità di ampliare il progetto del nuovo ospedale, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della zona. I rappresentanti dell’ente locale hanno espresso disponibilità a collaborare, aprendo a eventuali modifiche e sviluppi sul progetto iniziale. La discussione proseguirà nei prossimi giorni per definire i dettagli.

Nuovo ospedale di Giugliano, confermata la realizzazione: confronto con ASL Napoli 2 Nord e progetto ampliato

Il progetto del nuovo ospedale a Giugliano è stato confermato.

nuovo ospedale incontro alNuovo ospedale di Giugliano, il sindaco: Si farà in un’area più estesaIl sindaco Diego D’Alterio ha annunciato che il nuovo ospedale di Giugliano si farà. È una scelta politica netta, portata avanti con atti concreti e con un confronto costante con Regione Campania e A ... internapoli.it

