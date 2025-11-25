Logistica per il progetto di automazione industriale in 20 rischiano il licenziamento | sindacati chiedono incontro al Comune

Cesenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti lavoratori dell'azienda logistica Gruber Logistics di Pievesestina a Cesena, sono a rischio licenziamento. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "comunicano di avere formalmente richiesto la convocazione di un primo incontro istituzionale al Comune di Cesena, alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

logistica progetto automazione industrialeLa corsa dei umanoidi: il lancio di “Walker S2” riscrive il futuro della robotica industriale CLICCA PER IL VIDEO - La rivoluzione dell’automazione incarnata, per la prima volta, è uscita dai laboratori della UBTECH Robotics. Come scrive ilsicilia.it

logistica progetto automazione industrialeRS Italia potenzia la propria rete logistica italiana - Al via i lavori per il nuovo Centro di Distribuzione ad elevata innovazione di Pozzuolo Martesana (Milano) di RS Italia ... Si legge su elettronicanews.it

logistica progetto automazione industrialeBlack Friday e logistica: come funziona davvero - L'evoluzione della logistica nell'era del Black Friday: come IA, robot collaborativi e automazione trasformano il settore e ridefiniscono il lavoro umano ... Si legge su tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Logistica Progetto Automazione Industriale