Il progetto del nuovo ospedale a Giugliano è stato confermato. L’amministrazione comunale ha deciso di andare avanti, dopo aver ottenuto il via libera da Regione Campania e ASL Napoli 2 Nord. Nei prossimi mesi si aspetta l’avvio dei lavori, che sono stati già inseriti in un piano più ampio di ampliamento della struttura sanitaria.

Il nuovo ospedale di Giugliano si farà. L’amministrazione comunale conferma una scelta politica chiara, supportata da atti concreti e da un confronto costante con Regione Campania e ASL Napoli 2 Nord. Un passaggio decisivo è arrivato con l’incontro tenutosi oggi in Comune con la direzione dell’ASL, che ha consentito di riattivare il tavolo tecnico e fare il punto sullo stato della progettazione della nuova struttura sanitaria destinata alla città. Durante il confronto, l’amministrazione ha chiesto che il nuovo presidio venga ripensato in una prospettiva più ampia rispetto al progetto originario, valutando la possibilità che in futuro possa essere classificato come ospedale di livello superiore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Nuovo ospedale di Giugliano, confermata la realizzazione: confronto con ASL Napoli 2 Nord e progetto ampliato

