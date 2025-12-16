Nuovo ospedale di Terni la mappa delle polemiche | Giunta regionale fasciocomunista

L'incontro previsto per il 20 dicembre a Terni si concentra sulla presentazione dello studio per individuare le aree idonee alla costruzione del nuovo ospedale. La decisione ha suscitato forti polemiche e accuse rivolte alla giunta regionale dell’Umbria, definita da alcuni come “fasciocomunista”, evidenziando tensioni politiche e dibattiti sulla futura struttura sanitaria della zona.

La giunta regionale dell’Umbria ha programmato per sabato 20 dicembre alle 10.30 presso la sala convegni dell’Arpa a Terni un incontro per la presentazione dello studio per l’individuazione di aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale. “Senza avere invitato le istituzioni cittadine”. Ternitoday.it

Nuovo ospedale Terni: il 20 dicembre saranno svelate le aree idonee per la struttura - Il 20 dicembre sarà presentato lo studio per l’individuazione di aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale di Terni. umbria24.it

nuovo ospedale terni mappaNuovo ospedale di Terni: consiglio comunale aperto “bis” il 12 gennaio 2026 - La presidente della massima assise, Sara Francescangeli, ha convocato la riunione per il prossimo 12 gennaio in biblioteca. umbria24.it

