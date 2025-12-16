Nuovo ospedale di Terni la mappa delle polemiche | Giunta regionale fasciocomunista

L'incontro previsto per il 20 dicembre a Terni si concentra sulla presentazione dello studio per individuare le aree idonee alla costruzione del nuovo ospedale. La decisione ha suscitato forti polemiche e accuse rivolte alla giunta regionale dell’Umbria, definita da alcuni come “fasciocomunista”, evidenziando tensioni politiche e dibattiti sulla futura struttura sanitaria della zona.

La giunta regionale dell’Umbria ha programmato per sabato 20 dicembre alle 10.30 presso la sala convegni dell’Arpa a Terni un incontro per la presentazione dello studio per l’individuazione di aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale. “Senza avere invitato le istituzioni cittadine”. Ternitoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Puoi Ruotare La Mano Senza Muovere Il Polso Video Puoi Ruotare La Mano Senza Muovere Il Polso Video Puoi Ruotare La Mano Senza Muovere Il Polso Nuovo ospedale Terni: il 20 dicembre saranno svelate le aree idonee per la struttura - Il 20 dicembre sarà presentato lo studio per l’individuazione di aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale di Terni. umbria24.it Nuovo ospedale di Terni: consiglio comunale aperto “bis” il 12 gennaio 2026 - La presidente della massima assise, Sara Francescangeli, ha convocato la riunione per il prossimo 12 gennaio in biblioteca. umbria24.it

Ho partecipato al sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, insieme al Presidente Eugenio Giani e alla collega Assessora alla sanità Monia Monni. Un’opera strategica per la sanità toscana, che procede rapidamente: circa due terz - facebook.com facebook

Nuovo ospedale Terni: il 20 dicembre saranno svelate le aree idonee per la struttura x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.