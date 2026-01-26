Nella giornata di oggi, Forino è stata teatro di un crollo parziale di Palazzo Leoni, un edificio storico e rappresentativo del paese. L’incidente ha generato momenti di preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno immediatamente intervenuto per valutare la situazione. Il sindaco ha commentato la gravità dell’accaduto, sottolineando come la tragedia sia stata evitata grazie a tempestivi interventi di sicurezza.

Attimi di grande paura a Forino, dove si è verificato il crollo parziale di Palazzo Leoni, edificio storico e simbolo della comunità cittadina. Solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia: non si registrano feriti, ma il bilancio conta danni a due autovetture e ad alcune proprietà prospicienti l'immobile. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati da ENEL, Carabinieri, Polizia Municipale, dipendenti comunali e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile. In condizioni operative particolarmente complesse, Vigili del Fuoco ed ENEL hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la fornitura di energia elettrica, interrotta nelle zone adiacenti al crollo.

© Anteprima24.it - FOTO/ Paura e macerie dopo il crollo, il sindaco “Poteva essere una tragedia”

