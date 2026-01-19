Crollo a Drubiaglio di Avigliana | cede una porzione di cascinale detriti in strada

Nella notte di lunedì 19 gennaio 2026, a Drubiaglio di Avigliana, una porzione di cascinale è crollata, causando il distacco di calcinacci sulla strada di via Don Cravotto. L’incidente ha interessato una tettoia, con conseguenti detriti che si sono riversati sulla carreggiata. Sono in corso verifiche per valutare la stabilità dell’edificio e la sicurezza degli interventi necessari.

La tettoia di un cascinale è parzialmente crollata e i suoi calcinacci sono finiti sulla sede stradale nella notte di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, in via Don Cravotto a Drubiaglio di Avigliana. La strada è stata chiusa nel tratto compreso tra i numeri civici 22 e 32, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte del privato proprietario dell'edificio. Non sono stati segnalati ulteriori danni né feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici comunali, che si sono occupati di verificare la tenuta della parte di edificio rimasta in piedi.

