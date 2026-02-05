Nuovo comandante della municipale il ricorso del Csa che chiede l’annullamento Domani la preselezi

Domani si tiene la preselezione per il nuovo comandante della municipale di Arezzo. Il Csa ha presentato un ricorso contro la nomina, chiedendo l’annullamento. La questura si prepara a rispondere, mentre si avvicina l’udienza del 5 marzo che potrebbe cambiare le carte in tavola.

**Un nuovo comandante per la polizia municipale di Arezzo: il ricorso del Csa apre una nuova fase del processo, con udienza prevista per il 5 marzo.** Sul tavolo del comune di Arezzo, il bando per la selezione del nuovo comandante della polizia municipale, bandito a dicembre, è stato messo in discussione da un ricorso del sindacato Csa. La causa, presentata ieri, chiede l’annullamento del bando e la sospensione degli effetti, con un’udienza prevista per il 5 marzo. È una procedura che mette in campo la struttura istituzionale per la gestione del ruolo dirigenziale, con un particolare sulla legittimità del bando, nella sua interezza, rispetto ai criteri di ammissione alla selezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani ad Arezzo Fiere si tiene la preselezione del concorso per il nuovo comandante della polizia municipale.

#Arezzo-Polizia Municipale || Questa mattina ad Arezzo il Comune ha deciso di ritirare il bando per il nuovo comandante della Polizia Municipale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

