Nuovo comandante della municipale il ricorso del Csa che chiede l' annullamento Domani la preselezione

Domani ad Arezzo Fiere si tiene la preselezione del concorso per il nuovo comandante della polizia municipale. Il Csa ha presentato un ricorso per chiedere l’annullamento della selezione. La gara si svolge in un momento di tensione, con alcuni che contestano le modalità di scelta e altri che aspettano di capire come si svilupperà la procedura.

Domani ad Arezzo Fiere si terrà la preselezione nell'ambito del concorso per il nuovo comandante della polizia municipale. Ma su questa vicenda, dopo polemiche politiche, arriva un ricorso. Lo ha depositato ieri il sindacato Csa di Arezzo, guidato dal coordinatore provinciale Roberto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

#Arezzo-Polizia Municipale || Questa mattina ad Arezzo il Comune ha deciso di ritirare il bando per il nuovo comandante della Polizia Municipale.

Il gruppo consiliare del Pd di Arezzo critica la decisione dell'amministrazione comunale di pubblicare il bando per il nuovo comandante della polizia municipale, evidenziando una presunta scorrettezza nella procedura.

Nuovo comandante della polizia locale, il sindacato Csa presenta ricorso al Tar: Bando da annullarePer questo, ieri mattina, è stata depositata una richiesta al Tar dall’ avvocato Roberto Alboni e dalla collega Elena Balsimelli per chiedere l’ annullamento previa sospensione degli effetti e ordine ... corrierediarezzo.it

