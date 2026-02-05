Nuova fascia boscata in via Rondona | progetto verde per un quartiere in espansione

Un nuovo spazio verde si apre nel quartiere di Vigarano Mainarda, lungo via Rondona. Qui è nata una fascia boscata che offre ai residenti un’area più verde e più piacevole. La pista ciclabile, ormai parte della vita quotidiana, ora si arricchisce di alberi e piante che rendono l’ambiente più fresco e accogliente. Un intervento semplice, ma che cambia il volto del quartiere.

Un nuovo polmone verde è nato nel cuore del quartiere di Vigarano Mainarda, in pieno via Rondona. La pista ciclabile, ormai parte integrante della mobilità sostenibile, ora è circondata da una vegetazione rigogliosa che non solo migliora l’estetica dell’area, ma ne incrementa anche il comfort e la fruibilità. I lavori, completati in settimana, hanno portato alla piantumazione di 35 nuovi esemplari di alberi autoctoni, selezionati per l’adattabilità al clima locale, per la rapidità di crescita e per la capacità di fornire ombra e aria pulita. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’assessore all’ambiente e il sindaco Davide Bergamini, si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione ambientale, pensato per far sì che la città diventi un posto sempre più verde, accessibile e vivibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova fascia boscata in via Rondona: progetto verde per un quartiere in espansione Approfondimenti su Vigarano Mainarda Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via Rondona Una nuova area verde si apre in paese, lungo via Rondona. Falcognana avrà una nuova area verde attrezzata. Arrivato il finanziamento per un progetto del 2017 Falcognana si prepara a inaugurare una nuova area verde attrezzata, grazie a un finanziamento ottenuto per un progetto del 2017. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vigarano Mainarda Argomenti discussi: Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via Rondona; Bologna. Fascia boscata di Via Romita: basta speculazione e tagli; Un nuovo polmone verde in paese La fascia boscata in via Rondona. Cor Sport - Ecco Joao Mario, Holm saluta: fascia nuova facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.