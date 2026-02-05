Nuova condanna per il boss dei Van Gogh | 22 anni di carcere

La Corte di Appello di Napoli ha condannato Raffaele Imperiale a 22 anni di carcere. Il 51enne, considerato il “boss dei Van Gogh”, è stato riconosciuto colpevole di aver guidato un’associazione a delinquere transnazionale dedicata al narcotraffico. La sentenza arriva dopo un lungo processo e conferma la sua posizione come uno dei principali trafficanti internazionali.

Nuova pesante condanna a Napoli per il narcotrafficante internazionale 51enne Raffaele Imperiale imputato davanti alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli nella veste di "promotore, costitutore, direttore e finanziatore" di un'associazione a delinquere transnazionale

