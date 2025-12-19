Omicidio Bramucci 22 anni di carcere all' autista dei killer

Ventidue anni di reclusione e 200 euro di mula. È la condanna inflitta dalla corte d'assise di Viterbo a Ismail Memeti. È il 56enne di origine macedone ritenuto il terzo componente del commando che ha ucciso Salvatore Bramucci. Secondo l'accusa, che aveva chiesto 24 anni, è stato "arruolato". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

