nostalgici di askatasuna alla rai di torino la doppia faccia del compagno sindacato

A Torino, alcuni sindacalisti della Rai si sono ritrovati a ricordare con nostalgia le imprese del centro sociale Askatasuna. Sono persone che, pur lavorando in un’azienda pubblica, ancora oggi tengono vivo il ricordo di quel movimento, anche se le loro parole rischiano di dividere l’ambiente. La polemica si accende, e tra i colleghi si scambiano opinioni contrastanti.

I nostalgici ci sono anche nella Rai piemontese. Fanno i sindacalisti e mitizzano le imprese del centro sociale Askatasuna. Ovvero, quelli che hanno tentato di mandare all'altro mondo un poliziotto scatenando – e rivendicando – gli incidenti di sabato scorso a Torino. Quelli che se la sono presa anche con i colleghi (che lavorano per Rai) di Far West, che raccontavano quello che succedeva. Protagonisti, al solito, i sindacalisti dell'Usigrai – spalleggiati dalla federazione della stampa sia apertamente che di nascosto – che in un caso, il primo, hanno preteso di dettare la linea alla redazione piemontese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella prima mattina, le forze dell’ordine hanno avviato una massiccia operazione presso la sede del centro sociale Askatasuna a Torino, occupata dal 1996.

A Torino, tensioni tra polizia e manifestanti.

