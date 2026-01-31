A Torino, tensioni tra polizia e manifestanti. Il sindacato di polizia Fsp chiede di mettere al bando Askatasuna, definendola un'associazione terroristica. Secondo le forze dell'ordine, l’unico posto per i membri di Askatasuna è il carcere. La situazione resta calda e le autorità sono pronte a intervenire se la protesta si intensifica.

"Askatasuna è il male assoluto. E' una associazione criminale eversiva che violentando la democrazia vuole imporre la propria ideologia con la violenza traviando anche le menti dei giovani". Lo sostiene il sindacato di polizia Fsp, con il segretario generale provinciale di Torino, Luca Pantanella. "Anche oggi Torino è sulla cronaca nazionale - dice Pantanella - per questo gruppo di criminali che vuole legittimare le proprie violenze e le occupazioni abusive. Anche oggi i poliziotti hanno messo in gioco la propria incolumità per dire no alla violenza e riaffermare la presenza dello Stato e delle regole". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri a Torino, sindacato di polizia Fsp: "Askatasuna è il male assoluto"

Nella prima mattina, le forze dell’ordine hanno avviato una massiccia operazione presso la sede del centro sociale Askatasuna a Torino, occupata dal 1996.

La carenza di mezzi e personale sta compromettendo l’efficacia delle forze di polizia.

Gli scontri a Torino al corteo di protesta per l'Askatasuna

