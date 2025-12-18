Nella prima mattina, le forze dell’ordine hanno avviato una massiccia operazione presso la sede del centro sociale Askatasuna a Torino, occupata dal 1996. Digos, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza hanno eseguito una perquisizione, mentre il sindacato di Polizia si prepara allo sgombero. Un intervento che riaccende il dibattito sulla gestione degli spazi occupati in città.

© Ilfattoquotidiano.it - Torino, maxi-perquisizione nella sede del centro sociale Askatasuna. Il sindacato di Polizia: “Pronti allo sgombero”

La Digos di Torino e i reparti operativi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno avviato all’alba una perquisizione nella sede del centro sociale Askatasuna, uno stabile in corso Regina Margherita occupato dal 1996. Setacciate anche le abitazioni di alcuni militanti del centro e membri dei collettivi studenteschi. L’operazione, a quanto si apprende, è stata disposta nell’ambito dell’indagine sugli assalti alla sede di Leonardo, alle Officine grandi riparazioni (un famoso centro culturale torinese) e alla redazione del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro-Palestina nelle scorse settimane e mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"

Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Askatasuna, centro sociale di Torino perquisito da polizia e carabinieri dopo assalto al quotidiano La Stampa.

Askatasuna, perquisizioni al centro sociale di Torino: si indaga su assalti a La Stampa e Leonardo - Perquisizioni all'alba al centro sociale Askatasuna di Torino in corso Regina Margherita. msn.com