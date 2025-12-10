Perché Usa e Canada potrebbero non partecipare alle gare di hockey delle olimpiadi spoiler | il campo

Le nazionali di hockey di Usa e Canada, storiche protagoniste delle Olimpiadi invernali, potrebbero non prendere parte alle prossime edizioni a causa di ostacoli legati al campo e alle regolamentazioni. Questa possibilità solleva interrogativi sulle dinamiche future della competizione e sull'importanza di queste squadre nel panorama olimpico.

Potrebbero non partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina le nazionali di hockey di Usa e Canada, le grandi favorite per l'oro. Il motivo? I campi da hockey. Le dimensioni dei campi. Nei giorni scorsi la Nhl, la lega professionistica nordamericana, ha criticato le dimensioni.

