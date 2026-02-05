Norovirus alle Olimpiadi | quanto è contagiosa l’infezione che ha colpito le atleti finlandesi

Quattro atlete finlandesi sono state messe in isolamento a causa di un focolaio di norovirus durante le Olimpiadi. Niente allenamenti né incontri con i giornalisti per loro, mentre le compagne di stanza devono restare lontane. La diffusione dell’infezione ha causato preoccupazioni tra gli organizzatori, che cercano di contenere il contagio.

Niente allenamenti. E nemmeno impegni con i giornalisti. Il tutto, con l’ isolamento sia delle quattro atlete finlandesi contagiate sia delle compagne di stanza. L’ infezione da norovirus entra così come protagonista non certo gradita nel torneo di Hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra del Paese nordico dovrebbe esordire contro il Canada a Milano. Ma come mai si parla di un virus tanto temibile? E cosa può provocare? Cosa sono i norovirus e cosa provocano. Questi virus a RNA fanno parte della famiglia delle Caliciviridae. E prendono il nome dalla città dell’Ohio – Norwalk – in cui si è avuta un’epidemia nel 1968. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quattro giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio sono state messe fuori dagli allenamenti dopo aver contratto il norovirus.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, almeno quattro giocatrici della nazionale di hockey della Finlandia sono risultate positive al Norovirus.

