Olimpiadi è allarme norovirus | 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio fuori dagli allenamenti Isolate le compagne di stanza

Quattro giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio sono state messe fuori dagli allenamenti dopo aver contratto il norovirus. Le compagne di stanza sono state isolate per precauzione, mentre le autorità monitorano la situazione. La squadra finlandese ha sospeso le sessioni di allenamento e si aspetta un aggiornamento nelle prossime ore.

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile sono risultate positive al norovirus durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le atlete sono state costrette a sospendere allenamenti e attività ufficiali, mentre le compagne di stanza sono state messe in isolamento a scopo precauzionale. Nonostante le assenze, la Finlandia potrà comunque scendere in campo questa sera alle 21:10 contro il Canada, oro a Pechino 2022, rispettando i requisiti minimi previsti dal regolamento olimpico: dovrà schierare almeno 17 giocatrici, comprese due portiere. Parallelamente sono stati avviati contatti con la Federazione Internazionale per valutare possibili eccezioni in caso di ulteriori defezioni.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi Inverno Olimpiadi, le giocatrici di una nazionale di hockey colpite da un virus molto contagioso: atlete isolate Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey sono state colpite da un virus molto contagioso, il norovirus. Olimpiadi Milano-Cortina, epidemia di norovirus. Hockey femminile finlandese ko. Sintomi e cure Le atlete finlandesi di hockey femminile sono malate di norovirus. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Inverno Argomenti discussi: Norovirus alla vigilia olimpica: l’allarme che colpisce le ragazze dell'hockey finlandese; Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner. Olimpiadi, è allarme norovirus: 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio fuori dagli allenamenti. Isolate le compagne di stanzaLe atlete fermate da una gastroenterite acuta. La squadra resta sopra il numero minimo di giocatrici richiesto dal regolamento: stasera sfiderà il Canada ... open.online Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi della malattiaContagi da Norovirus tra le atlete della nazionale di hockey della Finlandia, isolate. Scatta protocollo sanitario alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ... virgilio.it Olimpiadi Milano-Cortina: è allarme viabilità con molti cantieri ancora aperti. E partono le prese in giro della stampa estera. https://www.virgilio.it/motori/notizie/allarme-mobilita-olimpiadi-milano-cortina-cantieri-aperti/315370/ facebook Olimpiadi, allarme Cipra: a Cortina è in costruzione una cabinovia su un versante a rischio frane I Giochi invernali vengono bersagliata dalla stampa estera per i ritardi nel completamento nei cantieri, ma i problemi potrebbero essere anche ben più gravi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.