Nordio | vogliamo evitare ritorno Br

Il ministro della Giustizia Nordio ha ribadito l’impegno a prevenire e contrastare certi episodi, per evitare che si ripresentino. Durante un’intervista, ha spiegato che si sta lavorando intensamente, con azioni di repressione e prevenzione, per tenere sotto controllo situazioni che possono portare a momenti difficili. L’obiettivo è intervenire prima che i problemi si aggravino, evitando che si ripetano episodi negativi.

19.54 "Con l'attività di prevenzione e di repressione cerchiamo di evitare che quei tristi momenti si ripetano". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, facendo riferimento alle Brigate rosse, in conferenza stampa dopo l'approvazione del pacchetto Sicurezza. Nel decreto "non c'è impunità per nessuno", dice parlando della norma che prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per cittadini e Forze dell'ordine che agiscono in presenza di cause di giustificazione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Nordio BR Nordio: valutare bene pdl stupri per evitare interpretazioni eccentriche Referendum, scontro toghe-governo. Anm: “Indipendenza è caposaldo”. Nordio: “Blasfemo dire che vogliamo cancellarla” L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 si è trasformata in un vero scontro tra il governo e i giudici. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Nordio BR Argomenti discussi: Nordio, vogliamo evitare il ritorno delle Br; Referendum, il primo presidente della Cassazione: L’autonomia della magistratura resti effettiva. Nordio: Blasfemo dire che vogliamo limitarla; Referendum, scontro toghe-governo. Anm: Indipendenza è caposaldo. Nordio: Blasfemo dire che vogliamo cancellarla; Referendum è scontro, Cassazione: Autonomia magistratura resti effettiva. La replica di Nordio: Blasfemo dire che vogliamo limitarla. Decreto sicurezza, Meloni: «Non misure spot, ma tassello per sicurezza». Nordio: vogliamo evitare il ritorno delle BR«Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello ... msn.com Nordio, vogliamo evitare il ritorno delle BrCerchiamo, con un'attività di prevenzione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi ... ansa.it Referendum è scontro, Cassazione: “Autonomia magistratura resti effettiva”. La replica di Nordio: “Blasfemo dire che vogliamo limitarla” https://www.blitzquotidiano.it/politica/referendum-e-scontro-cassazione-autonomia-magistratura-resti-effettiva-la-replica-di- facebook Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva”. Nordio: “Blasfemo dire che vogliamo limitarla” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.