Nordio | valutare bene pdl stupri per evitare interpretazioni eccentriche

Roma, 26 nov. (askanews) – La proposta di legge che introduce il consenso "libero e attuale" come parametro per valutare se vi sia stata violenza sessuale deve essere valutata "virgola per virgola per evitare un domani delle interpretazioni eccentriche". Lo ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interpellato alla Camera a margine del question time sulla legge sul consenso bloccata ieri al Senato in modo particolare dalla Lega di Matteo Salvini. "Il codice penale attuale – ha proseguito Nordio – è quello firmato da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III e anche se pochi lo sanno il giudice che lo tiene in mano tiene in mano una norma che è firmata da un dittatore.