Nonna di 108 anni guida la squadra dei centenari | Rimini città della longevità

A Rimini, una donna di 108 anni guida una piccola comunità di ultracentenari. È la più anziana della città e ogni giorno si muove con energia, circondata da altri 55 anziani che hanno superato i 100 anni. La sua presenza testimonia come la vita a Rimini duri più a lungo rispetto ad altre città italiane. La città si sta trasformando, con una popolazione sempre più longeva che lascia il segno in modo concreto.

A Rimini la longevità ha il volto di una donna di 108 anni, la cittadina più anziana della città. Attorno a lei si raccoglie una comunità di 55 ultracentenari, simbolo di una città dove la vita si allunga e i numeri raccontano un cambiamento profondo. I dati demografici aggiornati al 31 dicembre.

