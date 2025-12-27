La carica dei 108 locali in città | Tanti bar e ristoranti di qualità Più attenzione per i residenti

Il boom di locali a Santarcangelo non si ferma. Continua a crescere il numero di bar e ristoranti in città. Il 2025 si chiude con 108 pubblici esercizi attivi a Santarcangelo. Durante l’anno hanno aperto 3 nuove attività, mentre in altri 7 casi si è trattato di cambi di gestione.Una vivacità che, come ha sottolineato qualche giorno fa il sindaco Filippo Sacchetti, dimostra come Santarcangelo continui a essere una piazza appetibile per i pubblici esercizi e – più in generale – per il commercio. "La forza di Santarcangelo sta nel fatto che vi sia una proposta di ristorazione molto varia e riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

