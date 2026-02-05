Non ve ne siete accorti Giuseppe Conte il commento su Giorgia Meloni e i sondaggi

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni e i sondaggi. Il crollo del Movimento Cinque Stelle fa discutere, e il leader si sente chiamato in causa. Conte non si ferma e commenta: “Non ve ne siete accorti”. La polemica si infiamma, e ora la questione politica si sposta anche sui numeri.

Il crollo nei sondaggi del Movimento Cinque Stelle diventa terreno di scontro politico e riporta al centro del dibattito pubblico la figura di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio, oggi leader del M5s, reagisce ai numeri che lo vedono in difficoltà puntando il dito contro quella che definisce una macchina di propaganda costruita dal governo e, in particolare, da Giorgia Meloni. Nessuna autocritica, nessuna analisi interna sulle scelte politiche degli ultimi mesi, ma un’accusa frontale a chi, secondo Conte, starebbe orientando l’opinione pubblica attraverso i media, scrive Liberoquotidiano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dice Giuseppe Conte: “Il governo fa propaganda sulle divise dei poliziotti”. In allegato, un’immagine del governo Conte, quando si combatteva ogni propaganda sulle divise dei poliziotti x.com