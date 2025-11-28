WhatsApp la novità è appena arrivata sui nostri telefoni Ve ne siete accorti? Funziona così
WhatsApp introduce nelle chat un tocco di colore grazie a un nuovo effetto grafico pensato per vivacizzare messaggi e auguri durante il periodo delle festività. La funzione consiste in una pioggia di coriandoli che si attiva reagendo ai messaggi con alcune emoji celebrative, aggiungendo un elemento di sorpresa e allegria nelle conversazioni. La novità si presenta sotto forma di reazioni arricchite: scegliendo l’emoji giusta nella barra delle reaction, come il classico party popper, sullo schermo appare l’animazione “confetti”, una cascata colorata che scende dall’alto. Un modo semplice e immediato per rendere più vivaci i messaggi di festa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
